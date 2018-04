Il Corriere dello Sport sul Var in Europa: "Ha ragione la Juve"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina parlando del Var in Europa: "La Juve ha ragione". Dopo la denuncia di Agnelli nel post partita della gara contro il Real Madrid, si mette in moto il progetto per il Var nelle coppe europee. Anche Malagò pronto a partecipare in prima persona: "Ne parlerò con Ceferin".