Il Corriere dello Sport sull'Europa League: "Marea Lazio, gol e fantasia"

Il Corriere dello Sport di questa mattina, in prima pagina dedica ampio spazio all'Europa League titolando: "Marea Lazio, gol e fantasia". Battuto il Salisburgo per 4-2: Lulic, Felipe Anderson e Immobile a segno, ma il capolavoro è il gol di tacco di Parolo. Polemica di Inzaghi per un rigore inesistente concesso agli austriaci.