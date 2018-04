Il Corriere dello Sport sulla Champions League: "Maestro Zizou"

© foto di J.M.Colomo

"Maestro Zizou". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina dedica spazio all'impresa del Real Madrid in Champions League contro il Bayern Monaco. La squadra di Zidane espugna Monaco (1-2) in rimonta grazie ai gol di Marcelo e Kimmich. E Zidane vede la terza finale di Champions consecutiva.