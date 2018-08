Il Corriere dello Sport sulla Champions: "Sorteggi-beffa"

"Pogba alla Juve! Cavani a Napoli! Modric a Roma! Messi all'Inter!". Questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per commentare l'esito del sorteggio di Champions League. I sogni impossibili di mercato - si legge - diventano realtà scomodissime in Europa. Durissima per Ancelotti e Spalletti. Allegri e Di Francesco più fortunati. Ronalfo (non premiato) ha dato buca.