Il Corriere dello Sport sulla Juventus: "Higuain Premier"

"Higuain Premier". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al momento dell'attaccante della Juventus. Dal ritiro dell'Argentina - si legge in prima pagina - il Pipita si scopre: "Vorrei giocare in Inghilterra". La Juve accelera su Lewandowski, il Bayern alza il prezzo. Perin è ufficiale.