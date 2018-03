Il Corriere dello Sport sulla Nazionale: "Come siamo Messi?"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina, apre in prima pagina con la sfida di questa sera tra Italia e Argentina titolando: "Come siamo Messi?". Facile il gioco di parole con il nome del fuoriclasse argentino, primo avversario per gli azzurri dopo la debacle contro la Svezia che ha escluso gli azzurri dal prossimo Mondiale. E' la prima partita dopo il fiasco della Nazionale e la prima partita per il ct Di Biagio.