Il Corriere dello Sport sulle buche del mercato: "Roma le asfalta"

"Roma le asfalta". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina si concentra anche sul mercato della Roma. Monchi - si legge - è attivissimo per coprire tutte le buche del'organico: ha il sì di Kluivert, chiude per Cristante, tratta Seri. Intanto Marcano arriva e firma.