Il Corriere dello Sport titola: "Doppio Griezmann, il Cholo in trionfo"

"Doppio Griezmann, il Cholo in trionfo". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina celebra la vittoria in Europa League dell'Atletico Madrid di Simeone. Grazie all'attaccante francese (doppietta), Simeone regola 3-0 il Marsiglia nella finale di Lione e si regala la coppa.