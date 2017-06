© foto di Marucci

"Fiorentini compratela voi", titola stamattina il Corriere dello Sport in prima pagina. Nel pezzo si parla del comunicato emesso ieri pomeriggio dalla Fiorentina nel quale si annunciava la messa in vendita del club della famiglia Della Valle. I proprietari, feriti dalle contestazioni continue, si dicono pronti a farsi da parte in caso di interesse di imprenditori locali.