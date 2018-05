Il Corriere dello Sport titola: "L'Italia guida la rivolta VAR"

© foto di Di Benedetto

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina torna sui tanti errori arbitrali degli ultimi giorni nelle coppe europee, titolando: "L'Italia guida la rivolta VAR". Moviola anche in Champions ed Europa League: da Nyon segnali di apertura. Dopo i clamorosi errori contro i nostri club monta la protesta: in prima fila c'è la Roma.