Il Corriere dello Sport titola sul caso Lazio: "Lotrito"

"Lotrito". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina trona sul caso audio-shok scoppiato in casa Lazio. Da ieri gira il video "rubato" subito trend topic: l'ira del presidente, quasi uno show, colpisce Inzaghi: "Simone, te stai sempre a lamenta'. Hai una squadra che vale 10 volte più delle altre. Decido io, non tu". Imbarazzo Lazio.