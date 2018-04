Il Corriere dello Sport verso Juventus-Real Madrid: "Rivincita!"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la super sfida di Champions League tra Juventus e Real Madrid titolando: "Rivincita!". Andata dei quarti di finale allo Stadium: bianconeri pronti a scrivere un'altra pagina di storia. In campo corazzate da 2 miliardi di euro. Allegri deve riuscire nell'impresa di vendicare il 4-1 subito in finale a Cardiff.