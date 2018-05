Il Corriere di Bergamo: “Spareggio continentale”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Arrivare sesti è meglio, ma in caso contrario non sarebbe da strapparsi i capelli”, commenta Gasperini. Addirittura, il tecnico è pronto sin da ora a portarsi avanti con il lavoro: “In Sardegna, con lo stadio pieno, potremmo trovarci in una situazione simile a quella di uno spareggio europeo — continua —. La sfida contro il Cagliari è un’esperienza che può essere interpretata in questo modo”, spiega il Corriere di Bergamo.

Selvaggia è l’ultima giornata di campionato, stracolma di verdetti, come selvaggio è il West. E se western dev’essere, l’Atalanta (impegnata oggi a Cagliari, ore 18) è l’uomo col fucile. La Fiorentina (che, sempre alle 18, a San Siro sfida il Milan ed è la sola, potenzialmente ma non realisticamente, ancora in grado di strappare ai bergamaschi la qualificazione europea) è l’uomo con la pistola, per giunta caricata a salve. Sergio Leone docet, sappiamo chi dei due avrà la peggio.