Il Corriere di Bergamo: "Astori, oggi l'addio a San Pellegrino"

"Astori, oggi l'addio a San Pellegrino". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo, che in prima pagina rende omaggio ancora una volta al capitano della Fiorentina. Anche lo stadio di Wembley, ieri sera, si è fermato per un commosso omaggio giocatore. Ieri i genitori del calciatore e la sua compagna Francesca hanno atteso a Firenze l’arrivo del feretro da Udine, poi sono stati accolti con un abbraccio dal presidente della Fiorentina. Alla camera ardente a Coverciano hanno poi sfilato in migliaia. Per il funerale, che sarà celebrato stamattina in Santa Croce, è prevista la partecipazione di diecimila persone. La salma del calciatore sarà poi trasferita nel cimitero di San Pellegrino, dove arriverà nel tardo pomeriggio.