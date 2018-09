Il Corriere di Bergamo: "Atalanta in campo per tornare a vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima pagina de Il Corriere di Bergamo dedicata anche all'Atalanta che nel pomeriggio sarà ospite della Fiorentina. "Atalanta ospite della quasi sorella Fiorentina", titola il pezzo nel taglio basso. "In campo per tornare a vincere dopo sette gare. A Firenze mancheranno Masiello e Reca nell'Atalanta, guidata in difesa da Toloi che oggi contro la Fiorentina cerca di rompere due tabù viste le sette gare consecutive senza successi e visto che l'ultima vittoria al Franchi risale a 25 anni fa".