Il Corriere di Bergamo: "Conti-Milan, la chiave è Petagna"

"Conti è sempre più vicino al Milan" scrive questa mattina Il Corriere di Bergamo, che poi aggiunge che nell'accordo potrebbero essere inserite anche le quote della futura vendita di Petagna, un 30% che attualmente dovrebbe finire nelle casse rossonere e che potrebbe dunque cambiare destinazione. Un affare, quello tra il Diavolo e la Dea, che comunque andrà in porto nelle prossime ore, con l'incontro segreto di ieri tra i dirigenti delle due squadre che pare abbia cambiato l'esito dell'operazione con una svolta in positivo.