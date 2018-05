Il Corriere di Bergamo e l'Europa: "L'Atalanta punta al sorpasso"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Atalanta punta al sorpasso". La Dea, dopo aver virtualmente conquistato un posto in Europa League darà l'assalto al sesto posto nell'ultima giornata di campionato. I nerazzurri saranno impegnati sul campo del Cagliari mentre il Milan, attualmente sesto, giocherà in casa contro la Fiorentina.