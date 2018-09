Il Corriere di Bergamo e la crisi dell'Atalanta: "Benedetta pausa"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina, dopo la doppia sconfitta tra Europa League e campionato per l'Atalanta, titola in prima pagina: "Benedetta pausa. Ora bisogna ricaricare le pile". La sosta per le Nazionali permetterà a Gasperini di far rifiatare molti dei suoi ma anche di pensare alla scelta del portiere e all'utilizzo di alcuni giocatori come Valzania, Pessina e Tumminello.