Il Corriere di Bergamo e le parole di Gasperini: "Non solo Papu"

© foto di Bonan

"Non solo Papu". L'edizione odierna del Corriere di Bergamo dedica spazio alla sfida di Europa League di questa sera dell'Atalanta contro il Copenaghen sottolineando le parole di Gasperini in conferenza stampa. "Gomez punto di forza, ma l'Atalanta ne ha altri", ha detto il tecnico alla vigilia. Gasperini on vuole svelare le proprie carte in anticipo, lasciando aperti due ballottaggi, forse tre: in porta Gollini ha giocato le ultime e Berisha rischia di perdere feeling con il campo. Davanti Barrow e Zapata si contendono una maglia, con il colombiano che dovrebbe partire dall’inizio — seppur sia meno in condizione anche a causa di una struttura fisica differente — perché preservato nel monday night contro i ciociari.