Il Corriere di Bergamo: "Il brand Atalanta nell'Olimpo del calcio europeo"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il brand Atalanta nell'Olimpo del calcio europeo". I risultati, il bilancio sempre in regola, il lavoro col marketing e la comunicazione hanno portato la Dea nella top 50 dei club europei per valore del brand. Al sesto posto assoluto per quanto riguarda i club italiani.