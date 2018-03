Il Corriere di Bergamo: "L'Atalanta non si scansa ma vince la Juve"

© foto di Bonan

"L'Atalanta del Gasp non si scansa ma vince la Juve". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo. Nel recupero di campionato - si legge - l'Atalanta fa la partita, la Juventus segna: a Torino finisce 2-0. Per Higuain gol e assist per Matuidi.