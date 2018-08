Il Corriere di Bergamo: "Per Gasperini c'è Rigoni. L'Atalanta passa"

© foto di Bonan

"Per Gasperini c'è Rigoni. L'Atalanta passa". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Bergamo. Dopo la strigliata in conferenza stampa, l’allenatore Gasperini è stato accontentato: sta per sbarcare l’ala argentina Rigoni dallo Zenit. A Reggio Emilia, l’Atalanta passa 2-0: il prossimo avversario in Europa League sarà il Copenaghen.