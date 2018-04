Il Corriere di Bergamo: "Quindici in rete: Atalanta macchina da gol"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Quindici in rete: Atalanta macchina da gol". Il rush finale per centrare nuovamente una qualificazione alla prossima Europa League passa anche dalla capacità dei nerazzurri di mandare in rete più giocatori. La rete di Gosens contro il Torino ha permesso alla Dea di raggiungere i record stagionali di Benevento, Napoli, Roma e Udinese.