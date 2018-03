Il Corriere di Bergamo: "Spinazzola fuori almeno due settimane"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Spinazzola fuori almeno due settimane". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo. Tegola pesante sull’Atalanta. Spinazzola, rientrato in anticipo a Zingonia per infortunio, ha subìto una distorsione al ginocchio destro. Ne avrà almeno per due settimane. Quindi è certo il forfait per la gara dell’Atalanta di sabato pomeriggio con l’Udinese. Come è certo il forfait di Caldara che solo ieri ha cominciato a correre sul campo. Per il resto, tutti sani e salvi. Di più: tonici. Perché l’unico degli undici che ha lasciato il centro Bortolotti nei giorni scorsi a essere stato spremuto è Melegoni che con l’Under 19 ha giocato completamente le tre partite, con Grecia, Polonia e Repubblica Ceca, sfide valide per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria.