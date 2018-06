Il Corriere di Bergamo su Egitto-Colombia: "Aria Mondiale"

© foto di Image Sport

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre con l'amichevole che si disputerà questa sera all'Atleti Azzurri d'Italia tra Colombia ed Egitto: "Aria Mondiale". In campo Falcao e Rodriguez ma non Salah, maggiore attrazione che però dopo l'infortunio in Champions rischia di saltare anche l'esordio in Russia.