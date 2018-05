Il Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "Barrow come Morfeo"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con l'uomo del momento in casa Atalanta, ovvero Barrow: "Musa come Morfeo. Bomber senza pressioni". Un impatto simile all'ex stella del settore giovanile orobico con il gambiano che non ha subito il contraccolpo del passaggio dalle giovanili alla prima squadra nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni.