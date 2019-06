Il Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "La Dea non svende mai"

© foto di Rosa Doro

Si parla molto di Atalanta all'interno delle pagine del Corriere di Bergamo che esalta le strategie finanziarie della squadra nerazzurra, non spinta dalla frenesia delle plusvalenze: "La Dea non svende mai", titola il quotidiano che poi snocciola le questioni di mercato tirando in ballo le cessioni di Petagna e Kessie : "La grande gestione economica dell’Atalanta, con i bilanci sempre in attivo negli ultimi anni, passa dalle plusvalenze. Guadagni veri e ragionati, spesso valutati con calma, non come quelli di altri club di Serie A, con manovre raffazzonate all’ultimo momento utile di giugno: per il club nerazzurro pesano dopo una stagione le plusvalenze già realizzate, che hanno già portato denaro fresco nelle casse nerazzurre".