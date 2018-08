Il Corriere di Bergamo sull'Europa: "Il Copenaghen blocca i nerazzurri"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con l'Europa League e i play off giocati ieri dall'Atalanta a Reggio Emilia: "Il Copenaghen blocca i nerazzurri". 0-0 il risultato finale: ora la squadra di Gasperini dovrà giocarsi il tutto e per tutto in Danimarca.