Il Corriere di Bergamo titola: "Prove di fuga per l'Atalanta"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo in vista del recupero di oggi titola in prima pagina: "Prove di fuga per l'Atalanta". I nerazzurri sono tre punti avanti alla Sampdoria, che questa sera si presenterà allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia per evitare di perdere ulteriore terreno sul settimo posto. All'andata, al Ferraris, la sfida si chiuse con una netta vittoria per 3-1 da parte della squadra di Giampaolo.