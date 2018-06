Il Corriere di Bologna: “Accordo col Napoli per Verdi”

© foto di Federico Gaetano

Venticinque milioni di euro più bonus, e i bonus sono su per giù altri 2 milioni, per questa cifra il Bologna ha venduto Simone Verdi al Napoli. E attenzione, l’operazione non è stata chiusa né ieri né una settimana fa ma addirittura a fine gennaio, quando il presidente Aurelio De Laurentiis e Claudio Fenucci raggiunsero un’intesa sulla parola, riporta il Corriere di Bologna. Da allora niente è cambiato tra le due società, sia il Napoli che il Bologna considerano fatto l’affare. A questo punto resta da capire se qualcosa è cambiato nella testa di Verdi, nel senso che oggi sia pronto a fare quel passo che allora si rifiutò di fare.