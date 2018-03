Il Corriere di Bologna: “Donadoni riparte da Destro”

© foto di Federico Gaetano

“L’Atalanta di questi anni dà fastidio a tanti, non solo a noi”. Così alla vigilia Roberto Donadoni ha commentato la striscia di quattro sconfitte consecutive contro gli orobici che oggi il Bologna cercherà di interrompere. Chi deve riscattarsi oggi è anche Mattia Destro, dopo il gol divorato al 92’ sul campo della Spal, spiega il Corriere di Bologna. Ma stavolta l’allenatore regala una mezza pacca sulla spalla al suo attaccante: “Ha avuto una grande chance e non l’ha trasformata, ma finisce lì. Mattia ha vissuto tante di queste situazioni, magari sarà importante avere la bravura per farsi trovare lì non solo una volta ma quattro o cinque per aumentare le percentuali di trasformazione”.