Il Corriere di Bologna: “La squadra è con Donadoni”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto il Bologna è per Roberto Donadoni. Ed è la parte che ha più peso nello spogliatoio, quella che indica la strada per andare avanti e detta anche le regole da seguire e da rispettare. I loro nomi e cognomi sono facilmente identificabili: Rodrigo Palacio, Blerim Dzemaili, Andrea Poli, Antonio Mirante, Simone Verdi, Angelo Da Costa, riporta il Corriere di Bologna. Che tra l’altro, particolare non di poco conto, hanno più o meno chiaramente detto che fanno il tifo per la conferma di Donadoni e che resterebbero più volentieri se la società facesse valere il suo contratto fino al giugno 2019.