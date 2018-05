Il Corriere di Bologna: “Le due partite di Donadoni”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Bologna spiega che la settimana prossima potrebbe essere importate per saperne di più del futuro di Roberto Donadoni in panchina, ma le voci che circolano in queste ore non sono rassicuranti sulla permanenza del tecnico. La partita con l’Udinese potrebbe dare qualche indicazione, ecco perché la squadra vuole tornare da Udine con punti in tasca, per aiutare Donadoni ad essere confermato.