Il Corriere di Bologna: “Tanti dubbi di formazione”

Cominciamo dalle certezze: Destro e Pulgar non sono stati neanche convocati, potrebbero rientrare domenica prossima contro il Milan. Intanto va detto che il Bologna dovrebbe essere di nuovo modellato sul 3-5-2, dietro dovrebbero giocare De Maio, Gonzalez e Romagnoli. Passiamo al centrocampo, e qui le incertezze crescono sia per quanto riguarda gli esterni che i centrali. Pensate che per la fascia destra si giocheranno una maglia addirittura tre giocatori, ancora Mbaye, Di Francesco e Orsolini, riporta il Corriere di Bologna. Chiudiamo con l’attacco. Rodrigo Palacio non è al meglio fisicamente, con Avenatti pronto a prendere il suo posto quando l’argentino resterà senza carburante.