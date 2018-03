Il Corriere di Bologna: “Verdi sogna una notte inglese”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’augurio, per dare un po’ di freschezza a una Nazionale che puzza ancora di vecchio e magari anche per dare spazio a chi ha voglia di farsi notare e di scrivere una nuova pagina azzurra, è che il momento di Verdi arrivi martedì sera a Wembley, quando l’Italia affronterà l’Inghilterra: anche la squadra di Southgate si sta preparando al Mondiale russo e per il rossoblù la notte londinese potrebbe essere l’occasione per mettere la firma in un nuovo corso dove le gerarchie non sono ancora così azzerate come si poteva pensare, oltre che la chance per aumentare ulteriormente la sua valutazione di mercato in vista di un’estate caldissima, riporta il Corriere di Bologna.