Il Corriere di Bologna dopo la sconfitta col Milan: "Mai una gioia"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina, apre in prima pagina con la sconfitta contro il Milan titolando: "Mai una gioia". I rossoblu cadono in casa per l'ottava volta e resuscitano il Milan che era a secco di vittorie da oltre un mese. La squadra di Donadoni va sotto, poi trova il pari con Orsolini che però viene annullato dal Var tra le polemiche. Poi subiscono ancora prima di trovare il gol della bandiera con De Maio.