Il Corriere di Bologna e il futuro rossoblu: "Saputo pensa a Guidolin"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Saputo pensa a Guidolin". Il presidente rossoblu domani arriverà in Emilia per discutere il futuro. All'ordine del giorno c'è la conferma o l'addio di Roberto Donadoni, se salta, in pole c'è il ritorno di Francesco Guidolin che in passato ha già speso parole di stima per il proprietario canadese.