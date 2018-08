Il Corriere di Bologna e il pari col Frosinone: "Senza cattiveria"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio tra i rossoblù e il Frosinone sul campo neutro di Torino: "Senza cattiveria". Seconda partita modesta per gli uomini di Inzaghi. Poco gioco e nessun gol contro i ciociari. Finisce in parità a reti bianche e sabato c'è l'Inter. L'allenatore dei bolognesi a fine partita: "Servono punti in fretta".