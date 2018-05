Il Corriere di Bologna e la sconfitta contro il Chievo: "Al capolinea"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina, dopo la sconfitta dei rossoblu per 2-1 in casa contro il Chievo Verona titola in prima pagina: "Al capolinea". Il Bologna comincia bene ma finisce presto. Il Chievo conduce la partita e vince. E' la nona sconfitta in casa di un gruppo spento, senza qualità, grinta e anima, davanti a uno stadio pieno che fischia. Simone Verdi, anima positiva della squadra, se va senza neanche salutare per la rabbia dell'ennesimo risultato negativo.