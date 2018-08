Il Corriere di Bologna e le critiche post SPAL: "Tutti gli occhi su Inzaghi"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Rossoblù subito sotto processo. Tutti gli occhi puntati su Inzaghi". La sconfitta subita in casa contro la SPAL ha lasciato il segno. La prestazione della squadra è stata desolante, ma sono tante le responsabilità della società in chiave mercato.