Il Corriere di Bologna: "I fischi a Donadoni e lo spettro di Guidolin"

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "I fischi a Donadoni e lo spettro di Guidolin". Tomas Locatelli ricorda un episodio del passato: "E' come nel 2003, senza un confronto con i tifosi il rapporto è già finito. Fischiare un tecnico che pareggia contro la Roma significa che proseguire non ha senso".