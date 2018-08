Il Corriere di Bologna, Inzaghi: “Noi, la rompiscatole della serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Inzaghi, tecnico rossoblù, è stato intervistato dal Corriere di Bologna a qualche ora dall’esordio in serie A. Filippo Inzaghi, la serie A del Bologna ricomincia da un derby sentito. Cosa teme della Spal? “Partire con un derby in uno stadio del genere deve essere di grande stimolo. Avremo di fronte un’avversaria complicata da affrontare: il modulo è lo stesso, ma loro lavorano con Semplici da quattro anni ed è una insidia in più, dato che noi usiamo quell’assetto solamente da due mesi. Poche scuse, però: è una partita da vincere”. Cosa non dovrete sbagliare? “Servirà grande attenzione, abbiamo lavorato tanto ma non saremo perfetti perché ci vorrà tempo. La spinta del pubblico dovrà fare la differenza e su questo piano sono sereno. Senza dubbio non potremo permetterci di avere meno garra della Spal”.