Il Corriere di Bologna, Lepore sul nuovo Dall’Ara: “A giugno il progetto”

“A giugno vogliamo dire qualcosa alla città sul futuro del Dall’Ara ci attendiamo perciò che il Bologna ci presenti il progetto in modo da poterlo valutare e, se tutto va bene, partire con la sua realizzazione nel 2020”. L’assessore alla Cultura Matteo Lepore ha affrontato così ieri mattina a Radio Bologna Uno , dopo un lungo silenzio, il capitolo stadio, riporta il Corriere di Bologna. Carte sulle quali ci sarà un confronto sui dettagli con l’amministrazione che dovrà valutarne la pubblica utilità, e poi la Conferenza dei servizi. Quindi le gare pubbliche. Tempi non più comprimibili, “se tutto va bene in due anni dovremmo farcela”, rispettando così in linea di massima l’inizio lavori a fine campionato 2019-2020.