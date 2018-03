Il Corriere di Bologna su Masina: "Prove di disgelo per il rinnovo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina dedica ampio spazio a uno dei casi in casa rossoblu titolando: "Masina-Fenucci, prove di disgelo sul nuovo contratto". Si riaprono spiragli per il prolungamento dell'esterno in attesa del mercato estivo. L'attuale intesa scadrebbe a giugno e il club di Saputo non vuole perdere una delle proprie migliori pedine a parametro zero.