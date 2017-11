© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Bologna oggi in edicola dedica spazio alla squadra di Roberto Donadoni, con il titolo: "Bologna, con un pugno vai al tappeto". In tre anni solo quattro rimonte e i numeri parlano chiaro: 40 volte in svantaggio, 36 sconfitte. Personalità e qualità insufficienti in questa stagione.