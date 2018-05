Il Corriere di Bologna sul Dall'Ara: "Ore decisive per l'atteso restyling"

© foto di Alberto Fornasari

Il Corriere di Bologna di questa mattina si concentra sullo stadio Dall'Ara titolando: "Ore decisive per l'atteso restyling". Tra mercoledì e ieri si sono svolte diverse riunioni tra i protagonisti del rinnovamento dell'impianto bolognese, con in ballo il progetto da scegliere soprattutto per permettere alla squadra di poter giocare anche nel corso del rinnovamento. Una volta presa la decisione in merito verranno calcolati i costi e i lavori potrebbero finalmente prendere il via.