Il Corriere di Bologna sulla panchina: "E Saputo chiamò Pippo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre con le strategie per la panchina rossoblu titolando: "E Saputo chiamò Pippo. L'affare è quasi fatto". In attesa che Inzaghi disputi le finali play off in Serie B col Venezia, il presidente canadese si è mosso per chiudere in anticipo l'ingaggio dell'ex attaccante per sostituire Donadoni.