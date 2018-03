Il Corriere di Bologna titola: "Destro, ancora un'occasione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Destro, ancora un'occasione". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna. Il centravanti rossoblù - si legge - si è allenato molto bene in questi giorni: se prosegue così potrebbe essere preferito a Di Francesco. Altre indiscrezioni di metà settimana: a meno di nuovi contrattempi sarà impiegato dal primo minuto Andrea Poli, che da un paio di giorni si è riaggregato al gruppo. Capitolo portiere: è vero che Angelo Da Costa ha ricominciato a lavorare con la squadra, ma la sensazione è che in campo sabato andrà Antonio Santurro, che all’atto pratico sta preparando questa partita dalla notte di Roma contro la Lazio, dopo il cartellino giallo rimediato da Mirante. Come dire: se Donadoni e Bucci non avranno ripensamenti, Da Costa andrà in panchina.