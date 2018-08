Il Corriere di Bologna titola: "Dubbio Destro-Santander per l'attacco"

"Dubbio Destro-Santander per l'attacco". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna. Mancano due giorni alla sfida contro l'Inter, e con i forfait sicuri di Da Costa e soprattuto Palacio il tecnico Inzaghi deve scegliere la coppia giusta per l'attacco: di fianco a Falcinelli si giocano una maglia Santander e Destro. Salvo improbabili novità a centrocampo, l'unica altra modifica alla formazione potrebbe arrivare in difesa con De Maio che scalpita per tornare titolare al posto di uno tra Helander e Gonzalez.