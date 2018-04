Il Corriere di Bologna verso il Milan: "Conto aperto con le big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina dedica ampio spazio ai rossoblu titolando: "Questo Bologna non fa più regali. Ma ha un conto aperto con le big". Nelle ultime tre partite la squadra di Donadoni ha dimostrato di aver capito come non sbandare portando a casa due buoni risultati e una sconfitta all'ultimo minuto. Adesso però vuole togliersi la soddisfazione di battere una big visto che l'ultima volta risale a gennaio del 2016, quando i felsinei riuscirono a battere proprio il Milan, prossimo avversario in campionato.